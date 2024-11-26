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В Баку на нескольких маршрутных линиях задействованы электробусы

В Баку на нескольких маршрутных линиях задействованы электробусы В Баку на нескольких маршрутных линиях задействованы электробусы.
Инфраструктура
26 ноября 2024 г. 12:43
В Баку на нескольких маршрутных линиях задействованы электробусы

В Баку на нескольких маршрутных линиях задействованы электробусы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана при Министерстве цифрового развития и транспорта.

В ведомстве сообщили, что регулярно проводят мероприятия для организации устойчивого и безопасного общественного транспорта, а также обновления автобусного парка: "На маршрутных линиях №1, 5, 14, 21 и 88А задействованы электробусы марки BYD".

В Агентстве также заявили, что электрические автобусы оснащены технологией нулевых выбросов: "Это вносит важный вклад в защиту окружающей среды. Кроме того, автобусы оснащены новейшими технологиями, что делает поездку комфортной для пассажиров".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda bir neçə marşrut xətləri üzrə elektrobuslar fəaliyyətə başlayıb

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