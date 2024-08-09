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В Баку на нескольких дорогах образовались заторы

В Баку на нескольких дорогах образовались заторы Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
9 августа 2024 г. 08:40
В Баку на нескольких дорогах образовались заторы

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных дорогах столицы в настоящее время затруднено движение транспорта из-за заторов:

1. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

3. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра.

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Версия на азербайджанском языке Bakının bir sıra yollarında sıxlıq var - SİYAHI

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