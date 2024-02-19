В Баку на некоторых улицах затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
4. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
5. Улица Кёроглу Рагимова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
6. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
7. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
8. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
9. Проспект Азадлыг, от пересечения с улицей Салатын Аскеровой до пересечения с улицей Диляры Алиевой;
10. Улица Шамси Бадалбейли, от "Зимнего парка" в направлении Центрального банка;
11. Проспект Бюльбюля, напротив станции метро "Сахиль";
12. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
13. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд".