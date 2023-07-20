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В Баку на некоторых улицах снижен скоростной предел

В Баку на некоторых улицах снижен скоростной предел В Баку на улицах Ага Нематуллы и Ахмеда Раджабли скоростной предел снижается с 60 км/ч до 50 км/ч. С сегодняшнего дня на обоих участках дороги начата установка соответствующих дорожных знаков.
Инфраструктура
20 июля 2023 г. 13:56
В Баку на некоторых улицах снижен скоростной предел

В Баку на улицах Ага Нематуллы и Ахмеда Раджабли скоростной предел снижается с 60 км/ч до 50 км/ч. С сегодняшнего дня на обоих участках дороги начата установка соответствующих дорожных знаков.

Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта.

В городе Баку продолжаются мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности дорожного движения, эффективное управление транспортными потоками. В рамках этих мер были подготовлены предложения по снижению скоростного предела еще на нескольких участках дорог и согласованы с Главным управлением государственной дорожной полиции.

Отметим, что статистика показывает, что одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий на территории столицы является высокий скоростной режим. Оптимизация допустимых скоростных режимов на автомобильных дорогах нашла отражение и в "Государственной программе по безопасности дорожного движения в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы", утвержденной распоряжением президента Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda 2 küçədə sürət həddi endirilib

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