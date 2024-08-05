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В Баку на некоторых улицах наблюдается плотный транспортный поток

В Баку на некоторых улицах наблюдается плотный транспортный поток Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
5 августа 2024 г. 08:28
В Баку на некоторых улицах наблюдается плотный транспортный поток

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время наблюдается плотный транспортный поток:

1. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

2. Тбилисский проспект, в направлении центра;

3. Городское шоссе (Сабунчи-Забрат), в направлении проспекта Гейдара Алиева;

4. Проспект 8 Ноября, в направлении центра;

5. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января".

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Версия на азербайджанском языке Bakıda tıxac olan yolların adları açıqlanıb

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