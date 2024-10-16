В Баку на некоторых улицах и проспектах затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";
2. Проспект Бабека, в направлении центра;
3. Улица Микаила Алиева, от Нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);
4. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";
5. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
6. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
7. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
8. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
9. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
10. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;
11. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;
12. Улица Ниязи, в направлении площади "Азнефть";
13. Улица Ниязи, в направлении станции метро "Ичеришехер";
14. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова.