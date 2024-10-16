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В Баку на некоторых улицах и проспектах затруднено движение транспорта

В Баку на некоторых улицах и проспектах затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
16 октября 2024 г. 08:23
В Баку на некоторых улицах и проспектах затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

2. Проспект Бабека, в направлении центра;

3. Улица Микаила Алиева, от Нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);

4. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

5. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

6. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

7. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

8. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

9. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

10. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

11. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

12. Улица Ниязи, в направлении площади "Азнефть";

13. Улица Ниязи, в направлении станции метро "Ичеришехер";

14. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова.

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Версия на азербайджанском языке Bakının bir sıra yollarında tıxac müşahidə edilir

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