Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Сейчас в Баку на некоторых направлениях наблюдается плотное движение транспортных средств.

Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), в эти минуты плотное движение автомобилей наблюдается на Тбилисском проспекте (альтернативная дорога - ул. Гасана Зардаби), проспекте Иншаатычылар перед Государственным комитетом статистики (альтернативная дорога - ул. Шафаята Мехдиева), ул. Короглу Рагимова (низкая плотность в этом направлении, альтернативная дорога - ул. Ахмеда Агаоглу) и ул. Афияддина Джалилова (низкая плотность, альтернативная дорога - проспект Ходжалы).

Кроме того, на шоссе Баку-Сумгайыт в направлении столицы перед Бакинским международным автовокзалом также наблюдается плотное движение транспорта.