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    ​В Баку на некоторых направлениях наблюдается плотное движение транспорта

    Плотное движение наблюдается на обоих направлениях Тбилисского проспекта

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Сегодня утром в Баку на некоторых направлениях наблюдается плотное движение транспортных средств.

    Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), в эти минуты плотное движение транспорта отмечается на шоссе Баку-Сумгайыт (в направлении столицы), ул. А.Бакиханова (перед Измирским парком), проспекте Иншаатычылар (перед Государственным комитетом статистики), Тбилисском проспекте (на обоих направлениях) и проспекте Зии Бунъятова (мост недалеко от м/ст "Короглу"). 

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