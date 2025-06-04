В Баку на некоторых магистралях образовались пробки

На нескольких магистралях столицы Азербайджана наблюдается высокая загруженность транспорта.

На нескольких магистралях столицы Азербайджана наблюдается высокая загруженность транспорта.

Как сообщает Report, об этом заявили в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

На данный момент пробки отмечаются на следующих участках:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт – в направлении станции метро "20 Января";

2. Проспект Зии Буньядова - от пересечения с улицей Мюзаффера Нариманова в сторону метро "20 Января";

3. Проспект Тбилиси – от пересечения с улицей Измир в сторону метро "20 Января";

4. Проспект Тбилиси — от метро "20 Января" в направлении центра;

5. Основная дорога проспекта Гейдара Алиева – в сторону центра;

6. Вспомогательная дорога проспекта Гейдара Алиева – в сторону центра;

7. Улица Юсифа Сафарова – в направлении центра;

8. Улица Алы Мустафаева – в сторону проспекта Зии Буньядова.