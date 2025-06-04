В Баку на некоторых магистралях образовались пробки

На нескольких магистралях столицы Азербайджана наблюдается высокая загруженность транспорта.
Как сообщает Report, об этом заявили в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).
На данный момент пробки отмечаются на следующих участках:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт – в направлении станции метро "20 Января";
2. Проспект Зии Буньядова - от пересечения с улицей Мюзаффера Нариманова в сторону метро "20 Января";
3. Проспект Тбилиси – от пересечения с улицей Измир в сторону метро "20 Января";
4. Проспект Тбилиси — от метро "20 Января" в направлении центра;
5. Основная дорога проспекта Гейдара Алиева – в сторону центра;
6. Вспомогательная дорога проспекта Гейдара Алиева – в сторону центра;
7. Улица Юсифа Сафарова – в направлении центра;
8. Улица Алы Мустафаева – в сторону проспекта Зии Буньядова.