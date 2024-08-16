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В Баку на некоторых дорогах затруднено движение транспорта

В Баку на некоторых дорогах затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
16 августа 2024 г. 08:18
В Баку на некоторых дорогах затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

3. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda tıxac olan yolların adları açıqlanıb

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