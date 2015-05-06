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    ​В Баку на некоторых дорогах образовались пробки

    На некоторых улицах столицы наблюдается высокая плотность движения транспортных средств

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в утренние часы на улицах столицы отмечается относительно высокая плотность движения транспортных средств.

    Как сообщили Report в центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), в настоящее время в направлении Круг "20 января" - шоссе Баку-Сумгаит, Бинагади, улиц Бакыханов - Измирская и Короглу Рагимов наблюдается высокая плотность движения.

    Пробки образовались также на улицах Джейхун Гаджибейли - Тебриз, проспектах Хатаи и Азадлыг.

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