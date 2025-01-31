В Баку на некоторых улицах и проспектах затруднено движение транспорта

В Баку на некоторых улицах и проспектах затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

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Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах. Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта: 1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января"; 2. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг; 3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января"; 4. Улица Зарифы Алиевой. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram