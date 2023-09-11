В Баку на маршрутных линиях задействовано 112 дополнительных автобусов

В Баку дополнительно задействованы 112 автобусов для перевозки пассажиров по 31 маршруту.

В Баку дополнительно задействованы 112 автобусов для перевозки пассажиров по 31 маршруту.

Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.

Эти транспортные средства введены в эксплуатацию на маршрутах 1, 2, 3, 6, 7A, 11, 13, 14, 21, 33, 38, 40, 46, 49, 60, 71, 77, 79, 88, 96, 114A, 114B, 119, 125, 133, 136, 160, 165, 199, 206 и M8, где наблюдается более высокий пассажиропоток.

В настоящее время продолжается процесс привлечения дополнительных автобусов на линии по различным маршрутам.