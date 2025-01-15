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В Баку на маршрут №165 выйдут новые экологичные автобусы

В Баку на маршрут №165 выйдут новые экологичные автобусы Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) обновит автобусы, следующие по маршруту №165 в Баку.
Инфраструктура
15 января 2025 г. 16:39
В Баку на маршрут №165 выйдут новые экологичные автобусы

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) обновит автобусы, следующие по маршруту №165 в Баку.

Как сообщили Report в агентстве, маршрут соединяет поселок Бинагади, Молодежный городок, станции метро "Мемар Аджеми", "20 Января", "Иншаатчылар" и улицу А.М.Шарифзаде.

С 16 января на маршрут выйдут 20 новых экологичных автобусов средней вместимости марки "King Long", которые работают на компримированном природном газе (CNG).

Выпуск на линию новых машин также позволит сократить интервал движения на маршруте №165 до 7-8 минут.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAYNA: Bakıda 165 nömrəli marşrutun avtobusları yenilənir

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