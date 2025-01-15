В Баку на маршрут №165 выйдут новые экологичные автобусы

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) обновит автобусы, следующие по маршруту №165 в Баку.

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) обновит автобусы, следующие по маршруту №165 в Баку.

Как сообщили Report в агентстве, маршрут соединяет поселок Бинагади, Молодежный городок, станции метро "Мемар Аджеми", "20 Января", "Иншаатчылар" и улицу А.М.Шарифзаде.

С 16 января на маршрут выйдут 20 новых экологичных автобусов средней вместимости марки "King Long", которые работают на компримированном природном газе (CNG).

Выпуск на линию новых машин также позволит сократить интервал движения на маршруте №165 до 7-8 минут.