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В Баку на линию выпустят новые автобусы

В Баку на линию выпустят новые автобусы Азербайджан приобрел 25 новых 12-метровых автобусов марки İsuzu Citiport у турецкой компании Anadolu İsuzu.
Инфраструктура
22 ноября 2022 г. 12:12
В Баку на линию выпустят новые автобусы

Азербайджан приобрел 25 новых 12-метровых автобусов марки İsuzu Citiport у турецкой компании Anadolu İsuzu.

Как сообщили Report в Бакинском транспортном агентстве, автобусы отвечают стандарту Евро-6 и 15 из них уже в Баку. Другие 10 будут доставлены в ближайшее время.

Так, 15 новых автобусов будут выпущены на линию под номером 202. Решение принято в связи с плохим состоянием автобусов на данном маршруте, о чем поступают многочисленные жалобы от граждан.

Еще 10 автобусов будут выпущены на линию под номером 133 по маршруту поселок Бинагади – станция метро "Гяндждик".

Отметим, что за последние 7 лет в Баку были введены в эксплуатацию около 1 500 автобусов, отвечающих требованиям пассажироперевозок. В целом автобусный парк города обновлен на 70% в основном за счет государственных инвестиций.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda daha 25 ədəd 12 metrlik avtobus xəttə buraxılacaq

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