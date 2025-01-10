В Баку на конкурс выставляются еще два регулярных автобусных маршрута

В Баку на конкурс выставляются еще два регулярных автобусных маршрута

Пригородные регулярные автобусные маршруты №145 и №147 в Баку выставлены на конкурс в рамках мероприятий по повышению качества пассажирских перевозок.

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Пригородные регулярные автобусные маршруты №145 и №147 в Баку выставлены на конкурс в рамках мероприятий по повышению качества пассажирских перевозок. Как сообщили Report в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA), документы для участия в конкурсе принимаются до 17:00 8 февраля. Адрес подачи: город Баку, улица Тарзена Гаджи Мамедова 5. Контактное лицо: Эльсевар Гадимов (тел.: 050-855-53-55, email: [email protected] ). На конкурс должны быть представлены как основные, так и резервные транспортные средства. Комиссия рассмотрит предложения претендентов 4 марта по двум лотам: пригородный маршрут №145 (поселок Мехдиабад – станция метро "Улдуз") и маршрут №147 (поселок Мамедли – станция метро "Проспект Азадлыг"). Подпишитесь на наш Telegram канал