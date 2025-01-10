В Баку на конкурс выставляются еще два регулярных автобусных маршрута

Пригородные регулярные автобусные маршруты №145 и №147 в Баку выставлены на конкурс в рамках мероприятий по повышению качества пассажирских перевозок.
Как сообщили Report в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA), документы для участия в конкурсе принимаются до 17:00 8 февраля. Адрес подачи: город Баку, улица Тарзена Гаджи Мамедова 5. Контактное лицо: Эльсевар Гадимов (тел.: 050-855-53-55, email:
На конкурс должны быть представлены как основные, так и резервные транспортные средства.
Комиссия рассмотрит предложения претендентов 4 марта по двум лотам: пригородный маршрут №145 (поселок Мехдиабад – станция метро "Улдуз") и маршрут №147 (поселок Мамедли – станция метро "Проспект Азадлыг").