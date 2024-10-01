В Баку на большинстве улиц и проспектов наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
6. Проспект Бабека, в направлении центра;
7. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
8. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра;
9. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
10. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
11. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;
12. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
13. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
14. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
15. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального Банка;
16. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу".