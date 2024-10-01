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В Баку на большинстве улиц и проспектов наблюдаются пробки

В Баку на большинстве улиц и проспектов наблюдаются пробки Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
1 октября 2024 г. 08:37
В Баку на большинстве улиц и проспектов наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

6. Проспект Бабека, в направлении центра;

7. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

8. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра;

9. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

10. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

11. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

12. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

13. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

14. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

15. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального Банка;

16. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу".

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Версия на азербайджанском языке Bakının bir çox yollarında tıxac müşahidə edilir

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