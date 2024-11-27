В Баку на большинстве основных улиц и проспектов наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

3. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";

4. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

5. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра;

6. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

7. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

8. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

9. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

10. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

11. Улица Зарифы Алиевой;

12. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

13. Проспект Бабека, в направлении центра;

14. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

15. Проспект Азадлыг, от пересечения с улицей Салатын Аскеровой до пересечения с улицей Диляры Алиевой.