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В Баку на большинстве основных улиц и проспектов наблюдаются пробки

В Баку на большинстве основных улиц и проспектов наблюдаются пробки Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
27 ноября 2024 г. 08:23
В Баку на большинстве основных улиц и проспектов наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

3. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";

4. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

5. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра;

6. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

7. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

8. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

9. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

10. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

11. Улица Зарифы Алиевой;

12. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

13. Проспект Бабека, в направлении центра;

14. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

15. Проспект Азадлыг, от пересечения с улицей Салатын Аскеровой до пересечения с улицей Диляры Алиевой.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə edilir

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