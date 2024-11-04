В Баку на большинстве основных улиц и проспектов наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

3. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

4. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

5. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

6. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

7. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

8. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

9. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении круга Гялябя;

10. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

11. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

12. Улица Зарифы Алиевой;

13. Проспект Бабека, в направлении центра;

14. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

15. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

16. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу".