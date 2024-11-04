В Баку на большинстве основных улиц и проспектов наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
3. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
4. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;
5. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;
6. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
7. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
8. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
9. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении круга Гялябя;
10. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
11. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
12. Улица Зарифы Алиевой;
13. Проспект Бабека, в направлении центра;
14. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
15. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";
16. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу".