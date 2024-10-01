В Баку на 29 улицах и проспектах созданы специальные автобусные полосы

Агентство наземного транспорта Азербайджана создало специальные автобусные полосы протяженностью более 85 км на 29 улицах и проспектах Баку.

Агентство наземного транспорта Азербайджана создало специальные автобусные полосы протяженностью более 85 км на 29 улицах и проспектах Баку.

Как сообщили Report в Агентстве, ежедневно по выделенным полосам курсируют 70 тыс. автобусов, перевозящих 900 тыс. пассажиров.

В ведомстве отметили, что на следующем этапе планируется создание более 100 км автобусных полос для формирования связанной сети, охватывающей жилые районы и важные транспортные коридоры.

"Выделенные полосы обеспечивают регулярность движения, соблюдение интервалов, повышают привлекательность и доверие к общественному транспорту", - заявили в Агентстве.