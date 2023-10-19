В Баку на 22 улицах и проспектах наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

2. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;

3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении круга "Гялябя";

5. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

6. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

7. Улица Кёроглу Рагимова, от перекрестка с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

8. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

9. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

10. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

11. Улица Зарифы Алиевой;

12. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом "Азадлыг";

13. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

14. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

15. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

16. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть";

17. Улица Ниязи, в направлении круга "Азнефть";

18. Улица Физули, от пересечения с улицей Рашида Бейбутова до пересечения с улицей Самеда Вургуна;

19. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

20. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы №20;

21. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

22. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка.