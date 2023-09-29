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В Баку на 20 улицах и проспектах наблюдаются пробки

В Баку на 20 улицах и проспектах наблюдаются пробки Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
29 сентября 2023 г. 08:29
В Баку на 20 улицах и проспектах наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

2. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;

3. Проспект Зии Буниятова, от Олимпийского стадиона в направлении станции метро "20 Января";

4. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

5. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

6. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

7. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

8. Улица Кёроглу Рагимова, в обоих направлениях;

9. Улица Ага Нейматуллы, в направлении станции метро "Нариман Нариманов";

10. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

11. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

12. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;

13. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";

14. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

15. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

16. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть";

17. Проспект Бабека, в направлении центра;

18. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

19. Круг "20 Января";

20. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının 20 yolunda tıxac yaranıb - SİYAHI

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