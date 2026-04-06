В Баку на 19 улицах и проспектах затруднено движение транспорта
- 06 апреля, 2026
- 08:30
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
5. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
6. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
7. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
8. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
9. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
10. Улица Ниязи, в направлении площади "Азнефть";
11. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
12. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде в направлении улицы Ахмеда Раджабли;
13. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
14. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
15. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
16. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея № 20;
17. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
18. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей академика Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;
19. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева.