    Инфраструктура
    • 06 апреля, 2026
    • 08:30
    В Баку на 19 улицах и проспектах затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    3. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    5. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    6. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    7. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    8. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    9. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    10. Улица Ниязи, в направлении площади "Азнефть";

    11. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    12. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде в направлении улицы Ахмеда Раджабли;

    13. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    14. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    15. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    16. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея № 20;

    17. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

    18. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей академика Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

    19. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева.

    Ситуация на дорогах Центр интеллектуального управления транспортом Пробки на дорогах Баку
    Həftənin ilk günü Bakıda 19 istiqamətdə nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

