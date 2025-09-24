В Баку на 16 улицах и проспектах затруднено движение транспорта

Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Инфраструктура
    • 24 сентября, 2025
    • 08:25
    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде в направлении улицы Ахмеда Раджабли;

    4. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    5. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    6. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    7. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    8. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    9. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    10. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    11. Улица Мирзы Гадима Иравани, в направлении улицы Кёроглу Рагимова;

    12. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

    13. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Мирзы Гадима Иравани в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

    14. Проспект Ататюрка, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    15. Бинагадинское шоссе, от станции метро "Азадлыг проспекти" в направлении поселка Бинагади;

    16. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра.

