В Баку на 15 улицах и проспектах затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

4. Улица Ниязи, в направлении круга "Азнефть";

5. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюляры Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

6. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

7. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

8. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

9. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

10. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

11. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

12. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

13. Улица Микаила Алиева, от НПЗ в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);

14. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

15. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти".