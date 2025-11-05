Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    В Баку на 14 улицах и проспектах затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 05 ноября, 2025
    • 08:40
    В Баку на 14 улицах и проспектах затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    2. Проспект Бабека, в направлении центра;

    3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    4. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    5. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

    6. Улица Микаила Алиева, от НПЗ в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);

    7. Шоссе Сабунчу-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

    8. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

    9. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    10. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

    11. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    12. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

    13. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    14. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.

