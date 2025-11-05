В Баку на 14 улицах и проспектах затруднено движение транспорта
- 05 ноября, 2025
- 08:40
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
2. Проспект Бабека, в направлении центра;
3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
4. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
5. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";
6. Улица Микаила Алиева, от НПЗ в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);
7. Шоссе Сабунчу-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";
8. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
9. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
10. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
11. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
12. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;
13. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
14. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.