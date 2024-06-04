В Баку на 12 улицах и проспектах наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Проспект Гейдара Алиева, главная и вспомогательная дороги в направлении центра;
3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
4. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
5. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в обоих направлениях;
6. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";
7. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;
8. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";
9. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";
10. Проспект Бабека, в направлении центра;
11. Улица Микаила Алиева, от НПЗ в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);
12. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова, в направлении центра.