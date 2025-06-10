В Баку на 10 улицах и проспектах затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";
3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
4. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
5. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
6. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
7. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
8. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
9. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
10. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева.