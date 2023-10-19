О нас

Из Баку можно отправиться в 33 страны мира по 66 направлениям

Из Баку можно отправиться в 33 страны мира по 66 направлениям На сегодняшний день из Международного аэропорта Гейдар Алиев можно отправиться в 33 страны по 66 направлениям.
Инфраструктура
19 октября 2023 г. 15:30
Из Баку можно отправиться в 33 страны мира по 66 направлениям

На сегодняшний день из Международного аэропорта Гейдар Алиев можно отправиться в 33 страны по 66 направлениям.

Об этом сообщает Report со ссылкой на аэропорт.

Самым популярным направлением из Баку является Стамбул - город, где соединяются восточная и западная культуры. За 9 месяцев 2023 года по маршруту Баку-Стамбул-Баку было перевезено более 745 тыс. пассажиров. Среди авиакомпаний, выполняющих полеты в оба аэропорта этого прекрасного города, - "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL), Turkish Airlines, AnadoluJet и Pegasus.

Второе по популярности направление - Москва, куда было перевезено около 510 тыс. пассажиров. Рейсы из Баку в московские аэропорты Домодедово, Внуково и Шереметьево осуществляют авиакомпании AZAL, "Аэрофлот", Utair и "ИрАэро".

Объединенные Арабские Эмираты – одно из самых интересных и привлекательных направлений для путешествий осенью. Пассажиры могут путешествовать в Дубай авиакомпаниями AZAL и flydubai. За 9 месяцев текущего года по данному направлению перевезено более 224 тыс. пассажиров. Кроме того, многие пассажиры предпочитают путешествовать по маршруту Баку-Абу-Даби-Баку. Полеты по данному маршруту выполняют авиаперевозчики Air Arabia Abu-Dhabi и Wizz Air Abu-Dhabi.

Из Международного аэропорта Гейдар Алиев в столицу Грузии и в обратном направлении регулярные рейсы выполняют AZAL и Georgian Wings. Национальный авиаперевозчик Азербайджана осуществляет ежедневные рейсы по маршруту Баку-Тбилиси-Баку дважды в день. Грузинская авиакомпания Georgian Wings, увеличив частоту регулярных рейсов до пяти раз в неделю, осуществляет полеты по этому маршруту по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Отметим, что на сегодняшний день в Международный аэропорт Гейдар Алиев выполняют полеты 39 иностранных авиакомпаний, из них 17 являются лоукостерами.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakıdan 33 ölkənin 66 şəhərinə təyyarə ilə getmək mümkündür

Другие новости из категории

Башир Гаджиев: В ближайшее время в селах Гадрут и Туг начнутся земляные работы
Башир Гаджиев: В ближайшее время в селах Гадрут и Туг начнутся земляные работы
19 октября 2023 г. 15:41
Названа дата сдачи в эксплуатацию железнодорожного и автовокзального комплекса в Агдаме
Названа дата сдачи в эксплуатацию железнодорожного и автовокзального комплекса в Агдаме
19 октября 2023 г. 15:34
Айдын Керимов: В Шуше полностью восстановлены 15 исторических памятников
Айдын Керимов: В Шуше полностью восстановлены 15 исторических памятников
19 октября 2023 г. 15:12
Эмин Гусейнов: Процесс заселения Агдама может начаться с середины 2025 года
Эмин Гусейнов: Процесс заселения Агдама может начаться с середины 2025 года
19 октября 2023 г. 13:21
Айдын Керимов: В I квартале 2024 года в Шушу будут переселены около 400 семей
Айдын Керимов: В I квартале 2024 года в Шушу будут переселены около 400 семей
19 октября 2023 г. 13:18
Билеты в Нахчыван стали доступны на портале Biletim.az
Билеты в Нахчыван стали доступны на портале Biletim.az
19 октября 2023 г. 13:07
Движение транспорта на мосту в Хатаинском районе Баку будет ограничено
Движение транспорта на мосту в Хатаинском районе Баку будет ограничено
19 октября 2023 г. 11:30
ADY Express примет участие в международной выставке логистики в Узбекистане
ADY Express примет участие в международной выставке логистики в Узбекистане
19 октября 2023 г. 11:18
В Баку стартовала Каспийская строительная неделя
ФотоВ Баку стартовала Каспийская строительная неделя
19 октября 2023 г. 11:16
Госслужба по имущественным вопросам за 9 месяцев заключила более 2 тыс. договоров аренды
Госслужба по имущественным вопросам за 9 месяцев заключила более 2 тыс. договоров аренды
19 октября 2023 г. 10:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi