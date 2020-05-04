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В Баку могут заработать экспресс-такси - ДОПОЛНЕНО

​В Баку могут заработать экспресс-такси - ДОПОЛНЕНО

Вопрос дальнейшей эксплуатации экспресс-автобусов в столице будет рассмотрен после возобновления деятельности ЗАО "Бакинский метрополитен".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Бакинского транспортного агентства (BNA) Вюсал Керимли на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

"Экспресс-автобусы могут работать в часы пик", - отметил он.

В.Керимли также не исключил организацию службу экспресс-такси в Баку. 

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Глава BNA подчеркнул, что рост пассажиропотока в связи со смягчением карантинного режима в столице, проблем с перевозкой не возникнет: "Мы готовы удовлетворить растущий спрос. В настоящее время в столице курсирует 105 экспресс-автобусов, еще 15 резервных автобусов готовы к эксплуатации". 

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