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В Баку могут запустить круглосуточные автобусы

​В Баку могут запустить круглосуточные автобусы

© Report

В Баку не исключается запуск экспресс-автобусов, которые будут работать круглосуточно.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

"Агентство подготовило и представило оперативному штабу при Кабинете Министров планы деятельности в соответствии с эпидемиологической ситуацией и развитием событий. В настоящее время мы исследуем, сколько работников жизненно важных объектов, особенно продуктовых магазинов и аптек, ходят на работу. Возможно, что будут запущены экспресс-автобусы, работающие 24 часа в сутки, или прекращено движение автобусов по маршрутам с низким пассажиропотоком. Окончательное решение примет оперативный штаб", - отметил он.

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