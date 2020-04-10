​В Баку могут запустить круглосуточные автобусы

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В Баку не исключается запуск экспресс-автобусов, которые будут работать круглосуточно.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

"Агентство подготовило и представило оперативному штабу при Кабинете Министров планы деятельности в соответствии с эпидемиологической ситуацией и развитием событий. В настоящее время мы исследуем, сколько работников жизненно важных объектов, особенно продуктовых магазинов и аптек, ходят на работу. Возможно, что будут запущены экспресс-автобусы, работающие 24 часа в сутки, или прекращено движение автобусов по маршрутам с низким пассажиропотоком. Окончательное решение примет оперативный штаб", - отметил он.