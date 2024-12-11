В Баку меняют расположение ряда пешеходных переходов

13:49

В Баку меняют расположение ряда пешеходных переходов: проект, подготовленный Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA), направлен на улучшение транспортного сообщения на пересечении проспекта Нариманова и улиц Микаила Мушфига и Гурбана Халилова.

Как сообщает Report со ссылкой на AYNA.

Проект предусматривает регулирование перекрестка светофором и изменение расположения пешеходных переходов. Это решение направлено на устранение спорной ситуации, возникающей при движении транспортных средств с улицы Гурбана Халилова в направлении проспекта Нариманова, а также с проспекта Нариманова в направлении улицы Микаила Мушфига. Эти изменения позволят организовать очередность движения транспортных средств и обеспечить большую безопасность для пешеходов.

Проект, реализация которого началась сегодня, предварительно был смоделирован с использованием специального программного обеспечения.

Видео симуляции: https://www.youtube.com/watch?v=0pp7US_Sx9c&t=1s