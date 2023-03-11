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В Баку меняется схема движения ряда регулярных маршрутов

В Баку меняется схема движения ряда регулярных маршрутов 12-14 марта в Баку будет временно изменена схема движения регулярных маршрутов №1, 2, 4, 5, 10, 18, 21, 30, 32, 46, 49, 88, 125, 127, 175, Н1, М3.
Инфраструктура
11 марта 2023 г. 17:44
В Баку меняется схема движения ряда регулярных маршрутов

12-14 марта в Баку будет временно изменена схема движения регулярных маршрутов №1, 2, 4, 5, 10, 18, 21, 30, 32, 46, 49, 88, 125, 127, 175, Н1, М3.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

Ограничения введены в связи с ремонтными работами, которые будут проводиться в эти дни на проспекте Нефтчиляр, а также улице академика Зарифы Алиевой.

Движение автобусов по указанным маршрутным линиям будет организовано по альтернативным улицам (улице Ахмеда Джавада, улице Ниязи, улице Истиглалият, проспекту Азербайджан, улице Шамси Бадалбейли, проспекту Азадлыг, улице Низами).

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 17 marşrut xətti üzrə avtobusların hərəkət sxemi dəyişdiriləcək

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