В Баку меняется схема движения ряда автобусных маршрутов

В Баку меняется схема движения ряда автобусных маршрутов

В связи с ремонтными работами на ряде улиц Баку регулярные автобусные маршрутов №21, 51 и 120 поменяют схему движения. Они будут курсировать по маршруту проспект Гянджа - улица Джейхуна Гасанова - проспект 8 Ноября.

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В связи с ремонтными работами на ряде улиц Баку регулярные автобусные маршруты №21, 51 и 120 поменяют схему движения. Они будут курсировать по маршруту проспект Гянджа - улица Джейхуна Гасанова - проспект 8 Ноября. Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана при Министерстве цифрового развития и транспорта. В агентстве заявили, что с завтрашнего дня движение транспортных средств по проспекту 8 Ноября (от проспекта Гянджа до улицы Джейхуна Гасанова - вдоль парка Гянджлик) будет полностью ограничено. Подпишитесь на наш Telegram канал