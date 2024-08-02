В Баку меняется схема движения ряда автобусных маршрутов

В связи с ремонтными работами на ряде улиц Баку регулярные автобусные маршруты №21, 51 и 120 поменяют схему движения. Они будут курсировать по маршруту проспект Гянджа - улица Джейхуна Гасанова - проспект 8 Ноября.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана при Министерстве цифрового развития и транспорта.
В агентстве заявили, что с завтрашнего дня движение транспортных средств по проспекту 8 Ноября (от проспекта Гянджа до улицы Джейхуна Гасанова - вдоль парка Гянджлик) будет полностью ограничено.