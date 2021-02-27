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В Баку меняется схема движения двух автобусов

В Баку меняется схема движения двух автобусов С 1 марта изменится схема движения автобусов по регулярному маршруту № 7А
Инфраструктура
27 февраля 2021 г. 14:46
В Баку меняется схема движения двух автобусов

С 1 марта изменится схема движения автобусов по регулярному маршруту № 7А.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве (BNA).

С указанной даты автобусы по этой линии будут двигаться до круга, расположенного на пересечении проспекта Гянджа с улицей Садыгджана. Изменение осуществляется с учетом многочисленных обращений граждан. В результате жителям, проживающим по улице Вунгтау, проспекту Гянджа и Садыгджанскому кругу, будет обеспечен проезд по прямому маршруту в направлении проспекта Зии Буниятова, круга “20 января” и “Международного автовокзального комплекса”.

В то же время с 1 марта изменится схема движения автобусов по регулярному маршруту №17. Отныне автобусы будут двигаться по маршруту Ени Ясамал - м/с ”Иншаатчылар “ - м/с "Елмляр академиясы" - м/с” Гянджлик “ – м/с "Н.Нариманов" - рынок Кешля. Последний остановочный пункт автобусов этой линии будет на ул. Алияра Алиева перед рынком Кешля. Среди прочего в маршрут добавлен пункт – м/с “Елмляр академиясы”. Изменения в маршрут №17 также были внесены с учетом многочисленных обращений граждан.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda daha iki marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilir

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