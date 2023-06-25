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В Баку меняется схема движения автобусов по семи регулярным маршрутам

В Баку меняется схема движения автобусов по семи регулярным маршрутам В Баку временно меняется схема движения регулярных маршрутных автобусов 4, 6, 10, 31, 77, 85 и 88.
Инфраструктура
25 июня 2023 г. 18:00
В Баку меняется схема движения автобусов по семи регулярным маршрутам

В Баку временно меняется схема движения регулярных маршрутных автобусов 4, 6, 10, 31, 77, 85 и 88.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

Сегодня с 23:00 до 20:00 27 июня в Баку на улице Микаила Мушфига (от пересечения с проспектом Парламента до пересечения с улицей Исмаил бека Гутгашинлы) и с 23:00 26 июня до 06:00 27 июня на проспекте Азадлыг (Насиминский район, участок дороги от пересечения с улицей Михаила Каверочкина до пересечения с улицей Иззета Гамидова) в Баку будет полностью ограничено движение транспортных средств в связи с проведением ремонтных работ.

В период введенного ограничения движение автобусов по указанным регулярным маршрутам будет организовано по альтернативным улицам.

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