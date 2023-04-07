О нас

В Баку меняется схема движения автобусов по 11 регулярным маршрутам

В Баку меняется схема движения автобусов по 11 регулярным маршрутам В Баку временно меняется схема движения регулярных маршрутных автобусов 5, 6, 10, 18, 53, 65, 88, 125, 127, 205 и Е1.
Инфраструктура
7 апреля 2023 г. 12:27
В Баку меняется схема движения автобусов по 11 регулярным маршрутам

В Баку временно меняется схема движения регулярных маршрутных автобусов 5, 6, 10, 18, 53, 65, 88, 125, 127, 205 и Е1.

Об этом Report сообщили в Бакинском Транспортном Агентстве.

Причиной этому стало проведение ремонтных работ с целью замены асфальтового покрытия на круге "Азнефть". Напомним, что в связи с ремонтом дороги движение транспортных средств по кругу "Азнефть" будет ограничено сегодня с 16:00 до конца завтрашнего дня. Движение маршрутных автобусов будет организовано по альтернативным дорогам.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakıda 11 marşrut xətti üzrə avtobusların hərəkəti dəyişdirilir

Самое важное

Милли Меджлис подготовил ответное заявление парламенту Ирана
Милли Меджлис подготовил ответное заявление парламенту Ирана
7 апреля 2023 г. 12:14
Еркин Тукумов: Необходимо развивать туризм между Азербайджаном и Казахстаном
Еркин Тукумов: Необходимо развивать туризм между Азербайджаном и Казахстаном
7 апреля 2023 г. 11:35
Турецкий политолог: Успешные проекты AK Parti приносят государству миллиарды
Турецкий политолог: Успешные проекты AK Parti приносят государству миллиарды
6 апреля 2023 г. 15:12
ISW о следе Ирана в вооруженном нападении на депутата Фазиля Мустафу
ISW о следе Ирана в вооруженном нападении на депутата Фазиля Мустафу
6 апреля 2023 г. 11:24
В Азербайджане задержаны члены проиранской группировки, ведущей подрывную деятельность
В Азербайджане задержаны члены проиранской группировки, ведущей подрывную деятельность
6 апреля 2023 г. 10:23
Лечение Фазиля Мустафы продолжается в госпитале СГБ
Лечение Фазиля Мустафы продолжается в госпитале СГБ
6 апреля 2023 г. 09:43
Подписаны азербайджано-таджикские документы
ФотоПодписаны азербайджано-таджикские документы
5 апреля 2023 г. 16:57
В Душанбе состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева
ФотоВ Душанбе состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева
5 апреля 2023 г. 14:25
Вице-министр: Хотим видеть присутствие азербайджанских компаний в СЭЗ Казахстана
Вице-министр: Хотим видеть присутствие азербайджанских компаний в СЭЗ Казахстана
5 апреля 2023 г. 13:50
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Таджикистан
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Таджикистан
5 апреля 2023 г. 11:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi