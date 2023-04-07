В Баку меняется схема движения автобусов по 11 регулярным маршрутам

В Баку временно меняется схема движения регулярных маршрутных автобусов 5, 6, 10, 18, 53, 65, 88, 125, 127, 205 и Е1.

В Баку временно меняется схема движения регулярных маршрутных автобусов 5, 6, 10, 18, 53, 65, 88, 125, 127, 205 и Е1.

Об этом Report сообщили в Бакинском Транспортном Агентстве.

Причиной этому стало проведение ремонтных работ с целью замены асфальтового покрытия на круге "Азнефть". Напомним, что в связи с ремонтом дороги движение транспортных средств по кругу "Азнефть" будет ограничено сегодня с 16:00 до конца завтрашнего дня. Движение маршрутных автобусов будет организовано по альтернативным дорогам.