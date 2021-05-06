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В Баку мать и дети чудом избежали гибели

В Баку мать и дети чудом избежали гибели Тумбы в основном устанавливаются на дорогах и перекрестках с высоким риском аварий
Инфраструктура
6 мая 2021 г. 11:28
В Баку мать и дети чудом избежали гибели

В целях повышения уровня безопасности движения на столичных дорогах в Баку на 139 улицах установлены тумбы безопасности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (BNA).

В сообщении отмечается, что тумбы в основном устанавливаются на дорогах и перекрестках с высоким риском аварий:

"Меры по установке тумб безопасности продолжаются и в других районах столицы. К примеру, на видео видно, что тумба безопасности спасла жизнь детям на тротуаре во время аварии. Вышедший из-под управления автомобиль останавливается, ударившись о тумбу у тротуара, благодаря чему мать и дети на тротуаре избежали удара".

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Версия на азербайджанском языке Bakıda ana və övladları ölümdən son anda qurtuldu - VİDEO

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