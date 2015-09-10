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    В Баку ликвидирована еще одна маршрутная линия

    Маршрут ликвидирован в рамках работ по оптимизации маршрутных сетей

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ В Баку проводятся очередные работы по усовершенствованию маршрутных линий города. В рамках работ по оптимизации маршрутных сетей ликвидирован маршрут №95. Об этом сообщила Report руководитель отдела по связям с общественностью Центра интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Шафа Мехмангызы.

    "Принадлежащий ООО Transgate маршрут №95 закрыт вследствие того, что по данной линии курсируют другие маршруты, которыми могут воспользоваться пассажиры вместо маршрута №95. Таким образом, в данном маршруте нет необходимости", - добавила Ш.Мехмангызы.

    Отметим, что после последних изменений автобус №95 курсировал по маршруту м/ст. Ази Асланова - проспект Нобеля - ул. Сенюшкина - ул. Мехдизаде, в противоположном направлении - проспект Нобеля - м/ст. "Хатаи". 

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