В Баку легковушка столкнулась с автобусом

На Говсанском шоссе в Баку (в направлении острова Гум) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, следовавшего по регулярному маршруту №132.

На Говсанском шоссе в Баку (в направлении острова Гум) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, следовавшего по регулярному маршруту №132.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

По информации, предоставленной транспортной компанией Kral-Transport LLC, легковой автомобиль марки Mercedes столкнулся с автобусом, выехав на встречную полосу движения: "В результате пострадал водитель легкового автомобиля. Среди пассажиров автобуса нет пострадавших".

"Частое возникновение дорожно-транспортных происшествий создает трудности в организации регулярных пассажирских перевозок. После каждой аварии автобусы отправляются на длительный ремонт. С учетом этого призываем водителей соблюдать правила дорожного движения, не препятствовать движению автобусов, выезжающих с остановок и перекрестков", - отметили в БТА.