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В Баку легковушка столкнулась с автобусом

В Баку легковушка столкнулась с автобусом На Говсанском шоссе в Баку (в направлении острова Гум) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, следовавшего по регулярному маршруту №132.
Инфраструктура
4 августа 2022 г. 16:20
В Баку легковушка столкнулась с автобусом

На Говсанском шоссе в Баку (в направлении острова Гум) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, следовавшего по регулярному маршруту №132.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

По информации, предоставленной транспортной компанией Kral-Transport LLC, легковой автомобиль марки Mercedes столкнулся с автобусом, выехав на встречную полосу движения: "В результате пострадал водитель легкового автомобиля. Среди пассажиров автобуса нет пострадавших".

"Частое возникновение дорожно-транспортных происшествий создает трудности в организации регулярных пассажирских перевозок. После каждой аварии автобусы отправляются на длительный ремонт. С учетом этого призываем водителей соблюдать правила дорожного движения, не препятствовать движению автобусов, выезжающих с остановок и перекрестков", - отметили в БТА.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda minik avtomobili avtobusla toqquşub

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