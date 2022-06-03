В Баку капитально ремонтируют улицы Мамедали Шарифли и Ширина Мирзоева

В соответствии с "Инвестиционной программой" на 2022 год, Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана капитально ремонтирует часть улицы Мамедали Шарифли от улицы Ширина Мирзоева до улицы Ризвана Теймурова в Низаминском районе Баку.

В соответствии с "Инвестиционной программой" на 2022 год, Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана капитально ремонтирует часть улицы Мамедали Шарифли от улицы Ширина Мирзоева до улицы Ризвана Теймурова в Низаминском районе Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, протяженность ремонтируемого участка составляет 880 метров, средняя ширина - 10 метров.

В рамках ремонтных работ на этой улице обновляется асфальтобетонное покрытие на поврежденных участках, восстанавливаются существующие тротуары для обеспечения безопасного и комфортного передвижения граждан.

Аналогичные ремонтные работы ведутся и на улице Ширина Мирзоева в Низаминском районе.

В соответствии с "Инвестиционной программой" на этот год в Низаминском районе ремонтируется 9 улиц общей протяженностью 6,25 км.