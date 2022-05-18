В Баку капитально ремонтируется улица Тофика Аббасова

Осуществляемые Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана ремонтные работы на улице Тофика Аббасова в Низаминском районе Баку находятся на стадии завершения.

Осуществляемые Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана ремонтные работы на улице Тофика Аббасова в Низаминском районе Баку находятся на стадии завершения.

Об этом Report сообщили в Агентстве.

Ремонтные работы охватывают 640-метровый отрезок между улицами Азера Манафова и Али Велиева.

В настоящее время на улице выполняются работы по асфальтированию, восстановлению тротуаров, которые охватили территорию площадью около 8 тыс. кв. м.

На последнем этапе работ будут нанесены горизонтальные разметки, пешеходные переходы, организованы специальные парковочные места.