В Баку капитально ремонтируется улица Тофика Аббасова

Осуществляемые Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана ремонтные работы на улице Тофика Аббасова в Низаминском районе Баку находятся на стадии завершения.
Об этом Report сообщили в Агентстве.
Ремонтные работы охватывают 640-метровый отрезок между улицами Азера Манафова и Али Велиева.
В настоящее время на улице выполняются работы по асфальтированию, восстановлению тротуаров, которые охватили территорию площадью около 8 тыс. кв. м.
На последнем этапе работ будут нанесены горизонтальные разметки, пешеходные переходы, организованы специальные парковочные места.