В Баку капитально отремонтированы улицы Алиашрафа Ализаде и Талата Шыхалиева

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана произвело капитальный ремонт на улицах Алиашрафа Ализаде (1 230 м) и Талата Шыхалиева (340 м) в Наримановском районе Баку.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана произвело капитальный ремонт на улицах Алиашрафа Ализаде (1 230 м) и Талата Шыхалиева (340 м) в Наримановском районе Баку.

Как передает Report, об этом сообщили в Агентстве.

На завершающем этапе на улицах установлены необходимые дорожные знаки, нанесены горизонтальные линии разметки, созданы пешеходные переходы и парковочные места.

Отметим, что общая протяженность отремонтированных улиц в Наримановском районе в этом году составляет 7,6 км.