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В Баку капитально отремонтированы улицы Алиашрафа Ализаде и Талата Шыхалиева

В Баку капитально отремонтированы улицы Алиашрафа Ализаде и Талата Шыхалиева Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана произвело капитальный ремонт на улицах Алиашрафа Ализаде (1 230 м) и Талата Шыхалиева (340 м) в Наримановском районе Баку.
Инфраструктура
13 октября 2022 г. 17:28
В Баку капитально отремонтированы улицы Алиашрафа Ализаде и Талата Шыхалиева

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана произвело капитальный ремонт на улицах Алиашрафа Ализаде (1 230 м) и Талата Шыхалиева (340 м) в Наримановском районе Баку.

Как передает Report, об этом сообщили в Агентстве.

На завершающем этапе на улицах установлены необходимые дорожные знаки, нанесены горизонтальные линии разметки, созданы пешеходные переходы и парковочные места.

Отметим, что общая протяженность отремонтированных улиц в Наримановском районе в этом году составляет 7,6 км.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının Əliəşrəf Əlizadə və Tələt Şıxəliyev küçələri əsaslı təmir edilib

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