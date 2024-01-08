В Баку к 2040 году будет создано более 46 тыс. новых рабочих мест в сфере транспорта

До 2040 года в транспортном секторе Баку планируется создать 46 225 новых рабочих мест, после чего доля транспортного сектора в общей занятости составит 7,9%.
Как сообщает Report, это нашло отражение в Генеральном плане развития города Баку до 2040 года.
В 2019 году число занятых в транспортном секторе Баку достигало 89 641 человека, доля сектора в занятости составила 6,7%.
Кроме того, в 2040 году доля транспортного сектора в валовом внутреннем продукте (ВВП) составит 8%.
В 2019 году стоимость ВВП, произведенного в транспортном секторе, составила 2 млрд 336 млн манатов, а удельный вес сектора – 8%.
Экономический рост в транспортном секторе в 2040 году прогнозируется на уровне 2,5%.
В целом в 2020-2040 гг. в Баку будут созданы 372 тыс. 375 новых рабочих мест.