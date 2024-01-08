В Баку к 2040 году будет создано более 46 тыс. новых рабочих мест в сфере транспорта

В Баку к 2040 году будет создано более 46 тыс. новых рабочих мест в сфере транспорта

До 2040 года в транспортном секторе Баку планируется создать 46 225 новых рабочих мест, после чего доля транспортного сектора в общей занятости составит 7,9%.

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До 2040 года в транспортном секторе Баку планируется создать 46 225 новых рабочих мест, после чего доля транспортного сектора в общей занятости составит 7,9%. Как сообщает Report, это нашло отражение в Генеральном плане развития города Баку до 2040 года. В 2019 году число занятых в транспортном секторе Баку достигало 89 641 человека, доля сектора в занятости составила 6,7%. Кроме того, в 2040 году доля транспортного сектора в валовом внутреннем продукте (ВВП) составит 8%. В 2019 году стоимость ВВП, произведенного в транспортном секторе, составила 2 млрд 336 млн манатов, а удельный вес сектора – 8%. Экономический рост в транспортном секторе в 2040 году прогнозируется на уровне 2,5%. В целом в 2020-2040 гг. в Баку будут созданы 372 тыс. 375 новых рабочих мест. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке More than 46,000 new jobs to be created in transport sector in Baku