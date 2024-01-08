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В Баку к 2040 году будет создано более 46 тыс. новых рабочих мест в сфере транспорта

В Баку к 2040 году будет создано более 46 тыс. новых рабочих мест в сфере транспорта До 2040 года в транспортном секторе Баку планируется создать 46 225 новых рабочих мест, после чего доля транспортного сектора в общей занятости составит 7,9%.
Инфраструктура
8 января 2024 г. 12:28
В Баку к 2040 году будет создано более 46 тыс. новых рабочих мест в сфере транспорта

До 2040 года в транспортном секторе Баку планируется создать 46 225 новых рабочих мест, после чего доля транспортного сектора в общей занятости составит 7,9%.

Как сообщает Report, это нашло отражение в Генеральном плане развития города Баку до 2040 года.

В 2019 году число занятых в транспортном секторе Баку достигало 89 641 человека, доля сектора в занятости составила 6,7%.

Кроме того, в 2040 году доля транспортного сектора в валовом внутреннем продукте (ВВП) составит 8%.

В 2019 году стоимость ВВП, произведенного в транспортном секторе, составила 2 млрд 336 млн манатов, а удельный вес сектора – 8%.

Экономический рост в транспортном секторе в 2040 году прогнозируется на уровне 2,5%.

В целом в 2020-2040 гг. в Баку будут созданы 372 тыс. 375 новых рабочих мест.

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Версия на английском языке More than 46,000 new jobs to be created in transport sector in Baku
Версия на азербайджанском языке Bakıda 2040-cı ilədək nəqliyyat sektorunda 46 mindən çox əlavə iş yeri yaradılacaq

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