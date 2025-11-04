Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Инфраструктура
    • 04 ноября, 2025
    • 15:43
    В Баку изменят схему движения ряда автобусных маршрутов в связи с Парадом Победы

    В связи с проведением Парада Победы в Баку 5, 6 и 8 ноября в столице временно изменят схему движения общественного транспорта.

    Как сообщили Report в Агентстве наземного транспорта, будет приостановлена ​​работа 2 регулярных маршрутов, а схема движения 23 маршрутов изменится.

    Изменения схемы движения затронут маршруты № 1, 2, 4, 5, 6, 10, 18, 20, 21, 30, 32, 46, 49, 61, 65, 88, 88A, 120, 120E, 125, 149 и 205.

    Это связано с ограничением движения на центральных улицах и проспектах города: на проспекте Нефтчиляр и 8 Ноября, площади Азнефть, а также зонах, прилегающих к Бакинскому бульвару.

    В агентстве отметили, что после завершения праздничных мероприятий все маршруты вернутся к обычному графику.

    Более подробную информацию об изменениях в движении автобусных маршрутов можно получить здесь.

    Парад Победы движение автобусов
    Zəfər Paradı ilə əlaqədar müntəzəm marşrutların hərəkət sxemində dəyişiklik edilir

