В Баку изменят направление движения транспорта в период проведения Игр исламской солидарности

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Передвижение транспортных средств в границах территории проведения соревнований в рамках IV Игр исламской солидарности с 12-го по 22-е мая будет осуществляться по специальному разрешению.

Как сообщает Report, об этом говорилось на проводимой в Исполнительной власти города Баку пресс-конференции, посвященной Играм.

В то же время во время проведения Игр будут введены ограничения на передвижение и парковку транспортных средств вблизи мест, где проходят соревнования. Это делается для сведения к минимуму неудобств, которые могут возникнуть для проживающих на этих территориях жителей и деятельности расположенных здесь компаний.

На мероприятии отметили, что во время IV Игр исламской солидарности будут созданы зоны контроля за движением транспортных средств, в которые возможен въезд только по специальным пропускам. Специальные разрешения на въезд-выезд получат работники бизнес-объектов и жители домов, расположенных вблизи Bayıl Arena, Академии тяжелой атлетики/AZAL Arena, Теннисной академии. Выдача пропусков для остальных территорий не предусмотрена из-за отсутствия возле них жилых домов и компаний.

Разрешения выдаются Исполнительной властью города Баку. С этой целью жителям и работникам компаний, расположенных в этих зонах, следует пройти регистрацию в Жилищно-эксплуатационных участках (ЖЭУ) с 14 по 31 марта.