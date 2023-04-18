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В Баку изменят cхему движения 20 маршрутов из-за F 1

В Баку изменят cхему движения 20 маршрутов из-за F 1 В связи с проведением в Баку Гран-при Азербайджана (Формула 1) будут внесены изменения в схему движения 20 регулярных маршрутов.
Инфраструктура
18 апреля 2023 г. 12:20
В Баку изменят cхему движения 20 маршрутов из-за F 1

В связи с проведением в Баку Гран-при Азербайджана "Формула 1" будут внесены изменения в схему движения 20 регулярных маршрутов.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

Движение автобусов по маршрутам 1, 2, 4, 10, 46, M3 и H1 будут организованы по ул. Д.Алиевой, К. Сафаралиевой, Низами, пр. Нефтяников – ул. Ю.Сафарова;

Автобусы №10 – по ул. Шаига – Ш.Бадалбейли – Д. Алиевой, К. Сафаралиевой, Низами, пр. Нефтяников – ул. Ю.Сафарова;

Начальная остановка автобусов №5 будет организована на улице Сулеймана Рагимова;

Начальная остановка автобусов №88 будет организована на улице Пушкина (м/ст. 28 мая), движение по ул. Д.Алиевой – Р.Бехбудова;

Конечная остановка автобусов по маршрутам 6, 18, 31, 37 и 77 – ул. Б.Сардарова, движение будет организовано по ул. Ш.Шамиля, Лермонтова, Б. Сардарова;

Конечная остановка автобусов №53, 125 – ул. М. Усейнова (Бакинский фуникулер);

Движение автобусов №61 – по ул. С. Вургуна - Ш.Бадалбейли – Р.Бехбудова;

Движение автобусов №65 – ул. М.Мухтарова – А. Джавада – пр. Азербайджана;

Движение автобусов № 205- Локбатанский ЦТО – Бакинская кольцевая дорога – ул. Мушфига, далее по обычному маршруту.

Движение E1 - Бакинская кольцевая дорога, ул. М. Мушфига, А. Шаига - Ш.Бадалбейли Д. Алиевой, К. Сафаралиевой, проспект Нефтяников.

Автобусы №6 будут курсировать по двум направлениям. Первое – пр. Азадлыг – Ахундовский сад; второе – Фуникулер – ул. О. Ф.Неманзаде.

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Версия на азербайджанском языке “Formula 1”ə görə Bakıda 20 marşrut xəttinin hərəkət istiqaməti dəyişdirilir

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