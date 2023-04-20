О нас

В Баку изменится схема движения еще одного автобусного маршрута в связи с "Формулой 1"

В Баку изменится схема движения еще одного автобусного маршрута в связи с "Формулой 1" В связи с закрытием ряда дорог (в случае полного ограничения движения) в дни проведения в Баку Гран-при Азербайджана "Формулы 1" планируется внести изменения в схему движения регулярного автобусного маршрута №149.
Инфраструктура
20 апреля 2023 г. 17:40
В Баку изменится схема движения еще одного автобусного маршрута в связи с Формулой 1

В связи с закрытием ряда дорог (в случае полного ограничения движения) в дни проведения в Баку Гран-при Азербайджана "Формулы 1" планируется внести изменения в схему движения регулярного автобусного маршрута №149.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

Движение по регулярному маршруту №149 будет организовано по Бакинской окружной автомобильной дороге, проспекту Г.Джавида, улице Ландау (парк Гусейна Джавида) и станции метро "Елмляр Академиясы".

Отметим, что Гран-при Азербайджана пройдет 28-30 апреля.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Formula 1”lə bağlı Bakıda daha bir marşrut xətti üzrə avtobusların hərəkət sxemi dəyişdiriləcək

Самое важное

Президент и первая леди приняли участие в открытии Джума мечети в Наримановском районе
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в открытии Джума мечети в Наримановском районе
20 апреля 2023 г. 16:20
Президент: Азербайджан предложил 5 принципов, которые лягут в основу мирного соглашения с Арменией
Президент: Азербайджан предложил 5 принципов, которые лягут в основу мирного соглашения с Арменией
19 апреля 2023 г. 22:24
Президент Ильхам Алиев принял заместителя помощника госсекретаря США
Президент Ильхам Алиев принял заместителя помощника госсекретаря США
19 апреля 2023 г. 21:41
Президент Ильхам Алиев выделил Фонду YAŞAT 5 миллионов манатов
Президент Ильхам Алиев выделил Фонду YAŞAT 5 миллионов манатов
19 апреля 2023 г. 20:07
В советский период 657 км² территории Нахчывана были незаконно переданы Армении
В советский период 657 км² территории Нахчывана были незаконно переданы Армении
19 апреля 2023 г. 18:10
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева поздравили чемпионку Европы по тяжелой атлетике Нурай Гюнгёр
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева поздравили чемпионку Европы по тяжелой атлетике Нурай Гюнгёр
19 апреля 2023 г. 17:14
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю праздника Рамазан
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю праздника Рамазан
19 апреля 2023 г. 16:34
Президент: Открытие посольства Азербайджана в Израиле - показатель высокого уровня отношений
Президент: Открытие посольства Азербайджана в Израиле - показатель высокого уровня отношений
19 апреля 2023 г. 15:15
С 11 мая начинается прием в первые классы
ФотоС 11 мая начинается прием в первые классы
19 апреля 2023 г. 15:14
Президент Азербайджана принял министра иностранных дел Израиля
Президент Азербайджана принял министра иностранных дел Израиля
19 апреля 2023 г. 15:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi