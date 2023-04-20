В Баку изменится схема движения еще одного автобусного маршрута в связи с "Формулой 1"

В связи с закрытием ряда дорог (в случае полного ограничения движения) в дни проведения в Баку Гран-при Азербайджана "Формулы 1" планируется внести изменения в схему движения регулярного автобусного маршрута №149.

В связи с закрытием ряда дорог (в случае полного ограничения движения) в дни проведения в Баку Гран-при Азербайджана "Формулы 1" планируется внести изменения в схему движения регулярного автобусного маршрута №149.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

Движение по регулярному маршруту №149 будет организовано по Бакинской окружной автомобильной дороге, проспекту Г.Джавида, улице Ландау (парк Гусейна Джавида) и станции метро "Елмляр Академиясы".

Отметим, что Гран-при Азербайджана пройдет 28-30 апреля.