​В Баку изменится схема движения 43 автобусных маршрутов

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ В дни открытия и закрытия первых Европейских игр в июне планируется изменение схемы движения 43 городских и пригородных автобусных маршрутов. Об этом сообщили Report в ООО "Бакинский пассажирский транспорт".

Кроме того, в связи с закрытием 1 апреля дороги перед Олимпийской деревней будут внесены изменения в схему движения 13 автобусных маршрутов, двигающихся в направлении города к метро "Короглу". Так, движение автобусов будет организовано по подвесному мосту в направлении проспекта Г.Гараева.