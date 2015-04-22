 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Баку изменится схема движения 43 автобусных маршрутов

    Движение автобусов будет организовано по подвесному мосту в направлении проспекта Г.Гараева

    Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ В дни открытия и закрытия первых Европейских игр в июне планируется изменение схемы движения 43 городских и пригородных автобусных маршрутов. Об этом сообщили Report в ООО "Бакинский пассажирский транспорт".

    Кроме того, в связи с закрытием 1 апреля дороги перед Олимпийской деревней будут внесены изменения в схему движения 13 автобусных маршрутов, двигающихся в направлении города к метро "Короглу". Так, движение автобусов будет организовано по подвесному мосту в направлении проспекта Г.Гараева.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi